Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил Владимиру Зеленскому о ситуации с топливным сектором в России после ударов украинских дронов по объектам ТЭК.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении.

"Спасибо за точность операторам украинских дронов, спасибо нашим производителям дронов и ракет. Чувствуется, что украинская промышленность набирает обороты", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия не имеет дружеских намерений и перестраивается под возможности войны и против любого противника, что можно остановить только сильными санкциями и украинской дальнобойностью.

Ранее мы писали, что украинские атаки на топливные объекты РФ не находят поддержки на Западе и, как отмечают СМИ, могут обострить отношения Киева с союзниками.

В отдельном материале, мы приводили аналитику эксперта по связи и беспилотникам Сергея (Флэш) Бескрестнова относительно эффективности атак украинских дронов по НПЗ РФ.

Война в Украине идет 1301-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продолжают продвигаться в Днепропетровской области и на востоке Запорожской. Также, по данным украинского военного паблика Deep State, на покровском направлении армия РФ продвинулась на юго-западных окраинах Зверево. Кроме того, российские силы активизировались у Предтечино, заходя с юго-востока и пытаясь выйти на восточные окраины Константиновки.

