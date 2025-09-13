В ходе недавней атаки БпЛА на российский Приморск были повреждены два нефтяных танкера "теневого флота". Из-за этого приостановлена работа нефтетерминала.

Об этом пишет Reuters.

По данным источников в отрасли, в результате атаки пострадали два нефтяных танкера, Kusto и Cai Yun.

"Kusto - танкер класса Aframax, вмещающий около 700 000 баррелей, принадлежащий и управляемый компанией Solstice Corp, согласно данным LSEG. Cai Yun — танкер класса Aframax, принадлежащий и управляемый компанией Acceronix Ltd. Согласно информации общедоступных баз данных, оба зарегистрированы на Сейшельских островах”

При этом отмечается, что в России подтвердили попадание только по одному танкеру и по самому НПЗ.

Ранее мы сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против российских танкеров, которые обходят западные ограничения на торговлю нефтью.

Напомним, в ночь на 7 сентября Украина повторно атаковала нефтепровод "Дружба". Прилет был зафиксирован в Брянской области РФ, сообщил командующий сил беспилотных систем "Мадяр". По его словам, удалось поразить перекачивающую станцию в Найтоповичах.