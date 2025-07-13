Германия проверяет "теневой флот" РФ в Балтийском море, при этом суда она не задерживает, так как на это нет юридических оснований.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники.

Эксперт Института политики безопасности в Киле Йоханнес Петерс рассказал изданию, что "суда не останавливают, это юридически невозможно, с ними связываются по радио и задают вопросы".

По его словам, запрашивается информация о страховом покрытии, которую обязан предоставить экипаж, а основное внимание уделяется судам, перевозящим российскую нефть.

Международное морское право не позволяет просто так останавливать и обыскивать суда в открытом море, подчеркивает Петерс. Но если танкеры не застрахованы от загрязнения нефтью, то они нарушают другие международные требования, и тогда против этих судов "можно применить меры воздействия". Такой путь выбран, чтобы усилить давление на "теневой флот" РФ, говорит эксперт.

Особенность Балтийского моря в том, что оно очень узкое, "в нем практически нет того, что называется открытым морем", из-за этого суда, проходящие вблизи принадлежащего Германии острова Фемарн, оказываются "в зоне влияния немецкого права", уточняет Петерс.

"Сейчас пытаются применить все имеющиеся законные средства, чтобы в конечном итоге сделать проход или ввод судов в "теневой флот" все менее привлекательным" для судовладельцев и тех государств, под флагами которых идут суда в Балтийском море, добавил он.

Напомним, Россия перешла к открытой защите теневого флота. Ее военный корабль впервые сопроводил танкеры через Ла-Манш.

Ранее западные СМИ писали, что РФ наращивает объемы перевозки нефти "теневым флотом".