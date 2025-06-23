Российский военный корабль впервые открыто сопроводил танкеры теневого флота в европейских водах.

Об этом сообщил профильный аналитик Starboard Maritime Intelligence Ltd Марк Дуглас, передает The Insider.

По информации издания, два подсанкционных танкера и корвет "Бойкий" типа "Стерегущий" синхронно вошли в пролив Ла-Манш 16 июня, направляясь к российским портам для загрузки нефти.

"В операции участвовали корвет "Бойкий" типа "Стерегущий", танкер SELVA (также известный как NOSTOS/NAXOS), находящийся под санкциями Великобритании, и танкер SIERRA ("Суворовский проспект"), против которого введены санкции Великобритании и ЕС", - заявил Дуглас.

На этом основании эксперт сделал вывод, что Россия перешла к открытой защите теневого флота военными силами после начала досмотров со стороны Эстонии и усиления контроля ЕС. По его словам, таким образом Россия проверяет "готовность международного сообщества к эскалации и решимости в вопросах принуждения к исполнению санкций".

Напомним, в мае Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ и проходил через российские территориальные воды.

Ранее появилась информация, что ВМС Эстонии грозили протаранить танкер с российским экипажем в Финском заливе.