Поставки российской нефти переходят на танкеры, принадлежащие и застрахованные западными компаниями, поскольку из-за падения цены она теперь не подпадает под санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на нефть резко упали после того, как президент Дональд Трамп ввёл масштабные тарифы на торговых партнёров США в начале месяца. Это привело к снижению стоимости ключевого российского сорта Urals значительно ниже установленного западными странами потолка в $60 за баррель (по данным российских СМИ цена Urals падала ниже $50).

Пока цена была выше 60 долларов, российскую нефть нельзя было перевозить на судах, принадлежащих или застрахованных западными компаниями, или использующих их сервисы. Это вынуждало Москву прибегать к услугам так называемого "теневого танкерного флота", многие суда которого попали под западные санкции.

Теневой флот обеспечивал бо́льшую часть экспорта российской нефти с декабря 2022 года. Вместе с российскими судами он продолжает перевозить почти весь экспорт из портов на Тихом океане и в Арктике. Но теперь ситуация начала меняться.

С падением цен на нефть доля танкеров, находящихся в собственности западных компаний или застрахованных ими, среди перевозчиков нефти РФ резко выросла – до 43% судов, что уже загрузились или должны загрузиться в этом месяце.

Для сравнения: в первые три месяца года этот показатель составлял около 30%, когда цены на нефть были ближе к уровню в $60 за баррель.

Напомним, после введения США пошлин стала дешеветь нефть, падать криптовалюты и биржевые индексы.

"Страна" также разбиралась что значит падение цен на нефть для РФ и как повлияет на войну в Украине.