Из-за развязанной Белым домом торговой войны и введения пошлин по всей планете продолжается экономический спад.

Он проявляется в обрушении цен на энергоносители и криптовалюты, а также снижении биржевых индексов.

Главный фондовый индекс Германии DAX обрушился на 10% (более чем на 2 100 пунктов) - до 18 489 пунктов. Позднее последовал небольшой отскок, и этот биржевой индикатор поднялся до 19 000 пунктов. Однако в целом Dax терпит крупные потери третий день подряд. Другие фондовые рынки Европы также потеряли 5-11%. Так, в Лондоне FTSE 100 упал на 488 пунктов (на 6%), дойдя до 7566 пунктов — самого низкого уровня с февраля 2024 года. Все акции британского индекса подешевели, при этом среди лидеров падения оказались акции горнодобывающих компаний, банков и инвестиционных компаний. Французский CAC 40 съехал на 4%, а итальянский FTSE MIB потерял почти 6%.

Российский рынок тоже падает: индексы Мосбиржи и РТС обрушились на 4,4% относительно уровня закрытия основной сессии предыдущего торгового дня. Причем индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря. По уровню отката лидируют акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-10%), "ВК" (-10%), "Селигдара" (-10%) и "Сургутнефтегаза" (-9,2%).

Крупнейшая нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила цены на майские поставки своего сорта сырой нефти Arab Light для крупнейших покупателей из Азии сильнее, чем ожидалось. После этого нефть марки Brent упала до минимума с апреля 2021 года, подешевев до 63 долларов за баррель. Падение составило 15% за последние пять торговых дней.

Биткоин опустился до пятимесячного минимума и стоит уже менее 75 тысяч долларов. Падают и другие криптовалюты: Ethereum (ETH) - ниже $1,45 тыс., Solana (SOL) — ниже $100, XRP (XRP) упал до $1,65. Все без исключения криптовалюты из списка 100 крупнейших по капитализации упали более чем на 25%.

Кроме того, акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall сегодня в начале торгов рухнули на 27% - до 933 евро. Правда, позже они скорректировались, но падение все равно составило 10%. Акции других оборонных компаний Германии тоже просели: у компании Hensoldt более чем на 10%, у Renk — почти 9%.

Как мы уже сообщали, азиатские рынки также рекордно обвалились.

Какими будут последствия введения Трампом пошлин для Украины и мира, мы разбирали в отдельном материале.