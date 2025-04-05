Введенные Трампом пошлины против импорта в США товаров из большинства стран мира стали шоком для мировой экономики.

Фондовые рынки и криптовалюта уже отреагировали на "пошлины Трампа" большим падением, а эксперты прочат наступление кризиса в глобальном масштабе, а также начало "мировой торговой войны".

Тем более, что, к примеру, в Китае уже заявили о введении зеркальных пошлин на американские товары.

То есть, мир оказался в шаге от масштабных экономически потрясений, платить за которые, по всей видимости, придется не только бизнесу, но и населению.

Как пишет Reuters, цены на iPhone из-за "пошлин Трампа" могут взлететь на рекордные 43%. Самый дешевый "яблочный" смартфон 16 серии будет стоить 1142 доллара, а iPhone 16 Pro Max — 2,3 тысячи долларов. Ранее мировые автоконцерны прогнозировали рост цен на машины, причем, не только в Штатах, но и по всему миру — таким образом производители попытаются перекрыть потери, ожидаемые после введения пошлин в США.

"В мировой экономике назревают большие проблемы. Ведь Трамп пытается разрушить механизмы глобализации, которые сформировались после Второй мировой войны. За короткое время перестроить эти цепочки не удастся", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Разбирались, что как "пошлины Трампа" повлияют" на мировую экономику и что это значит для Украины.

"День освобождения Америки" или новая Великая депрессия

2 апреля президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома объявил о "Дне освобождения Америки" и представил новый тарифный план по пошлинам.

"Это один из самых важных дней в американской истории, это — декларация американской экономической независимости. Мы снова сделаем Америку великой и богатой. Нашу страну обдирали 50 лет. Больше такого не будет", — заявил Трамп.

О чем идет речь? На импорт из большинства стран мира в США вводится базовая пошлина в размере 10% (такую ставку получили, в частности, Украина, Австралия, Саудовская Аравия и др). Но в отношении почти 60 государств пошлины значительно выше. К примеру, импорт из ЕС будет облагаться 20% пошлиной, из Индии — 26%, Японии — 24%, Китая — 34%. Мексика и Канада еще ранее пошли "отдельным списком" — Трамп уже выкатил им 25% на весь импорт с незначительными исключениями.

Трамп считает, что торговые барьеры заставят американский бизнес возвращать проиводство домой, а "друзей и врагов" — пойти на уступки

"В целом, чем больший торговый минус у Штатов с определенным импортером, и чем больше тот поставляет в Штаты, тем большую пошлину он получил. В целом экспорт товаров в США составляет порядка 3 трлн долларов, а импорт — 4 трлн, то есть, есть негативное торговое сальдо, которое Трамп хочет выровнять. По услугам там ситуация обратная — США имеют импортный профицит примерно на 250 млрд", — говорит Монин.

По оценкам Белого дома, новые пошлины соберут в американский бюджет порядка 700 млрд долларов, за счет которых администрация Трампа планирует покрывать расходы на обещанные налоговые льготы, в частности, уменьшение налога на прибыль и отмену налога на чаевые.

Впрочем, многие экономисты прочат, что вместо "экономического освобождения", США могут получить "новую Великую депрессию".

"Если бы у Трампа за спиной стояли профессионалы, они бы посоветовали ему не наступать второй раз на те же грабли, и не вгонять страну в новую Великую депрессию. Многие мировые лидеры уже объявили о зеркальных пошлинах, это значит, что и американский экспорт может просесть. А по импорту в США вырастут цены, причем, этот процесс затронет не только готовую продукцию, но и комплектующие, которые закупают американские производители. То есть, американские заводы тоже будет вынуждены повышать ценники. Это значит, что инфляция в США будет разгоняться", — отметил Олег Пендзин.

Как пишет Bloomberg, зеркальные пошлины со стороны Европы, Азии и Латинской Америка могут уменьшить экспорт США, а ВВП снизится на 4% или триллион долларов. Это целая экономика Пенсильвании, — цитирует издание экономиста Дартмутского колледжа Дугласа Ирвина.

Также, по данным Bloomberg, с большими сложностями могут столкнуться американские производители. В частности, в Tesla уже предупредили о рисках снижения конкурентноспособности, а DataDocks фиксирует падение бронирований на 35% и полное отсутствие спроса на лето — в последний раз такое наблюдалось на волне ковидной пандемии, когда в один момент рухнули многие цепи поставок.

В то же время, как считает Данил Монин, разговоры о новой Великой депрессии в США явно преувеличены, по крайне мере, пока. "У Штатов в целом небольшая доля импорта и экспорта в ВВП — порядка 13% и 10% соответственно (для сравнения — в Украины — около 50% и 30%). Да, и рост цен, и ускорение инфляции в Штатах будут, но в качестве компенсаторного механизма Трамп планирует снижение цен на энергоносители, что, к слову, уже происходит: если до его прихода в Белый дом Brent торговался по 80 долларов, то сейчас — ниже 70″, — отмечает Монин.

К тому же, по его словам, Штаты готовы заливать возможный кризис деньгами. "Не исключено, что уже 7 апреля объявят о снижении учетной ставки ФРС, чтобы успокоить рынки", — добавил экономист.

Отметим, что снижение учетной ставки требует Трамп, однако ФРС уже выступила против этого, заявив о высоких рисках инфляции после увеличения пошлин.

"Или мы садимся за стол переговоров, или будет глобальный кризис"

Но в вопросе "пошлин Трампа" речь не только о США.

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард уже призвала готовится к "худшему сценарию", который может вовлечь мир в новые экономические войны. Экономисты прогнозируют, что последствиями могут стать глобальное усиление протекционизма, рост цен, падение производства.

"Можно прогнозировать большое расширение BRICS, а также формирование новых межгосударственных объединений. Ясно одно — мировая экономика будет меняться прямо у нас на глазах, если, конечно, Трамп не включит заднюю", — говорит Олег Пендзин.

Монин считает, что хуже всего придется Европе, экономика которой и так практически не растет. Сложности с экспортом в США, а это порядка 400 млрд долларов в год, могут еще больше ухудшить ситуацию. Особенно ярко эти тенденции могут отразится на результатах работы отдельных европейских компаний. К примеру, дела немецкой Volkswagen в самом ЕС идут не лучшим образом, но общую картинку до последнего времени сглаживали другие рынки, в том числе, США. Если и там показатели ухудшатся, бизнес компании окажется в очень непростой ситуации.

Сложно будет адаптироваться к новым реалиям также Канаде и Мексике, которые суммарно импортировали в Штаты товаров на 600 млрд долларов в год, а целые сегменты, в частности, автомобильный, выстраивались с учетом поставок на рынок США.

Китай экспортирует в США порядка 18% от общих объемов, то есть, для этой страны удар пошлинами также будет ощутимым.

В то же время Пендзин говорит, что "пошлины Трампа", хоть и создадут определенные сложности, но все же вряд ли спровоцируют новый мировой экономические кризис. "Да, американская экономика — самая большая в мире, но она не единственная", — отметил Пендзин.

Данил Монин говорит, что стоит ожидать "пересчета" курса доллар/евро. "Пока евро растет и уже достиг 1,1-1,11 к доллару. По моему мнению, это связано с паническим выводом капитала отдельными компаниями в еврозону. Но в среднесрочной перспективе Европе после введения пошлин будет хуже, чем США, поэтому евро может резко обвалится", — считает он.

"На эту тему можно строить конспирологические версии, дескать, Европа недополучит денег и уменьшит финансовую помощь Украине, но пока говорить об этом рано", — добавил Пендзин.

Виталий Шапран, экс-член совета НБУ на своей странице в Фейсбуке пишет, что США, как эмитент основной резервной валюты, несет на себе ве тяготы этого статуса, в частности, хронический отрицательный торговый баланс. Собственно, из—за этого Трамп и затевает торговые войны — чтобы "передоговориться" с основными партнерами.

"Следующий шаг администрации Трампа — изменения торговых соглашений в пользу США. Тем, для кого пошлины подняли наиболее существенно, предложат купить "входной билет" на внутренний рынок США", — пишет Шапран.

По его словам, есть два варианта:

— покупка казначейских облигаций США на длительный период с нулевой ставкой,

— взыскание комиссии при выплатах по правительственных бумагах в портфелях центральных банков, владеющих долговыми бумагами США.

Как будут развиваться события дальше, и захотят ли основные торговые партнеры США пойти на ступки — покажет время.

Шанс для украинской кукурузы

Что "пошлины Трампа" значат для Украины?

Пендзин говорит, что — ничего. "Мы экспортируем в США товаров на 820 млн долларов, из них на 516 млн — металлопродукции, против которой уже ранее ввели пошлину 25%. То, что осталось, коснется в основном, аграрки, но это несущественно", — считает Пендзин.

В Barva Invest отметили, что Украина воспринимает США как конкурента-экспортера на рынке зерновых и масличных, а не торгового партнера. Поэтому наибольшее влияние на наш агроэкспорт будут иметь не пошлины США, а потенциальные зеркальные пошлины в отношении Штатов со стороны других стран.

"ЕС, Австралия и Китай наиболее вероятно это будут делать, что открывает для Украины стратегические возможности там, где мы напрямую конкурируем со США. Прежде всего, это рынок кукурузы, сои и пшеницы, более опосредованно — рапса, подсолнечного масла и ячменя. Для украинских экспортеров критически важно использовать этот период для закрепления позиций на ключевых рынках Европы и Средиземноморья, что позволит компенсировать риски, связанные с глобальной экономической турбулентностью", — отмечают аналитики компании.

Они отмечают также, что все агрокультуры могут ощутить фактор номер один — глобальный экономически сдвиг: сокращение запасов товаров — рост цен — снижения покупательской активности.

В итоге цены на сырье, а это сейчас основной экспортные товар Укрианы - могут упасть. Правда, отчасти, это будет компенсировано падением цен на энергоносители, которые Украина импортирует.

Данил Монин говорит, что Украина может даже выиграть от "пошлин Трампа", к примеру, если сумеет создать хаб для экспорта европейских товаров, но с украинскими, вдвое низшими пошлинами. Европейские компании могут даже активизировать открытие производственных площадок в нашей стране под экспорт в США. Но, понятно, что для этого нужно, чтобы, как минимум, закончилась война.

Олег Пендзин же и вовсе считает создание таких "экспортных схем" маловероятным.