Мировые пошлины президента США Дональда Трампа могут положить конец гегемонии доллара США и "американского века".

Об этом пишет Euroactiv.

Введение пошлин, безусловно, плохая новость для Европы, но они "потенциально разрушительны" для самих Штатов, говорят аналитики. Это приведет к сокращению ВВП еврозоны в этом году гораздо меньше, чем объем производства в США.

"Протекционистская политика Трампа и общая нестабильность могут спровоцировать радикальные изменения в мировой экономике, которые могут изменить характер отношений между ЕС и США, ускорить многополяризацию и положить конец гегемонии доллара", - пишет издание.

Сони Капур профессор геоэкономики в Европейском университетском институте, заявила, что пошлины означают "масштабную смену режима", которая потенциально "означает конец американского века", так как все теперь будут искать альтернативу США и доллару.

Сам Трамп уже допустил переговоры по их снижению. Президент США заявил, что открыт к переговорам с другими странами по тарифам, если они предложат что-то "замечательное", передает Reuters.

Также он сказал, что тарифы "дают нам отличную силу для переговоров".

Последствия пошлин Трампа мы анализировали в отдельном материале.