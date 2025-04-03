Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз должен ответить на введенные Дональдом Трамопо пошлины, нацелившись на американские технологии и услуги. В частности, в Париже призвали ЕС применить налог на цифровые услуги к американским компаниям уже к концу апреля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Также Франция и другие страны призвали Еврокомиссию рассмотреть вопрос о развертывании инструмента антипринуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI) – самого мощного торгового инструмента ЕС, предназначенного для нанесения ответного удара по странам, которые используют торговые и экономические меры против блока.

ACI никогда ранее не применялся и может привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых иностранных инвестиций и доступа к государственным закупкам.

При этом в ЕС растет обеспокоенность, поскольку "американские коллеги не проявляют интереса к переговорному решению".

Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить реакцию на пошлины Трампа. Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что ответ США могут сформировать в течение одного месяца.

Также ЕС работает над условиями соглашения о возможных уступках, которые Европа могла бы сделать США, чтобы отменить или снизить пошлины.

Ранее Канада пообещала ввести тариф в 25% на все автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли в Северной Америке.

Мы подробно рассказывали о первых последствиях для экономики введения Трампом пошлин и приводили реакцию на них мировых лидеров.