Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел масштабные торговые пошлины против почти всех стран мира.

Он провозгласил 2-е число днем освобождения Америки и объявил, что вводит невиданные с начала прошлого века повальные тарифы на импорт товаров в США.

Его действия уже привели к определенным последствиям в мировой экономике и политике:

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Китая до уровня A после введения пошлин, а также снизило прогноз роста ВВП в этом году с 5% до 4,4%. Мировые цены на нефть ускорили падение примерно до 7%. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 19 марта опустилась ниже 70 долларов - примерно на 7%. Падают акции американских компаний в технологическом секторе - фондовый рынок потерял около 2 триллионов долларов. Deutsche Bank выразил обеспокоенность возможным кризисом доверия к доллару США. По мнению экспертов, теперь фундаментальные факторы, определяющие курс валюты, утратят своё значение, а колебания валютных курсов станут непредсказуемыми. Министр торговли США Говард Лютник заявил, что Вашингтон еще больше повысит пошлины в отношении тех стран, кто ответит на американские тарифы. Напомним, что это уже пообещали сделать Китай и ЕС. Сенат США принял резолюцию с требованием отменить тарифы Трампа в отношении Канады. Это стало возможным благодаря голосам четырех республиканцев: Рэнда Пола, Сьюзан Коллинз, Митча Макконнелла и Лизы Мурковски. Принятие резолюции является редким примером двухпартийной реакции на действия Трампа в Сенате, где у Республиканской партии большинство, учитывая, что сам глава Белого дома лично призывал голосовать против этой резолюции.

Эксперты и политики негативно отреагировали на жесткий курс Трампа. Их мнения приводит газета The Washington Post.

"Это решение столь беспринципное, столь внезапное, столь глубокое по своему воздействию, оно ставит под вопрос, каким партнером будут США. Оно будет играть на руку нарративу Китая о том, что США - ненадежный партнер, который может приходить и уходить", - говорит директор программы Юго-Восточной Азии в австралийском аналитическом центре Институт Лоуи Сюзанна Паттон.

"Мы в замешательстве. Сейчас быть союзником США хуже, чем противником. Будучи противником, вы, по крайней мере, знаете, что получаете. Быть ​​союзником, а потом обращаться с тобой как с противником… этого не ожидают; это нехорошо", - заявил старший научный сотрудник Института безопасности и международных исследований при Университете Чулалонгкорн в Таиланде Титинан Понгсудхирак.

"Тарифы администрации не имеют под собой логической основы и противоречат основам партнерства наших двух стран. Это не поступок друга", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

"Это не только повлияет на экономические отношения между Японией и Соединенными Штатами, но и будет иметь существенные последствия для мировой экономики и многосторонней торговой системы в целом. У нас есть серьезные опасения", - заявил премьер Японии Сигэру Исиба.

Китай обещает ответить на "типичные издевательства" президента Трампа неопределенными контрмерами, а ЕС заявил, что работает над своими ответными мерами.

Уходящий министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что "тарифная мания" США может запустить спираль, которая втянет страны в рецессию и нанесет огромный ущерб по всему миру.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала введение тарифов против ЕС "неправильным" и заявила, что будет работать над сделкой с США, чтобы "предотвратить торговую войну, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других глобальных игроков".

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал французский бизнес остановить инвестиции в США из-за введенных пошлин и допустил принятие ответных мер.

"Мы готовы ко всему в ответ на тарифы США. Не исключено использование антипринудительных инструментов ЕС против США. Все средства для решения проблемы тарифов США находятся на столе", - сказал он.

А журнал The Economist жестко раскритиковал решение Трампа о введении новых пошлин на импорт, назвав 2 апреля "днем разрушения". Издание считает, что американский президент "совершил самый серьезный, разрушительный и ненужный экономический просчёт современности". Авторы статьи расценили аргументы Трампа в пользу радикального разворота в торговой политике как "откровенную чушь", особенно о том, что весь мир грабит и обворовывает Штаты.

"Сложно сказать, что тревожнее: то, что лидер свободного мира говорит такие вещи, или то, что он, движимый своими иллюзиями, действительно ввел самый масштабный разрыв в торговой политике США за более чем сто лет", — добавляет The Economist.

Трамп же уверен, что пошлины пойдут США на пользу.

"Операция завершена! Пациент выжил и идет на поправку. Прогноз: пациент станет гораздо сильнее, больше, лучше и выносливее, чем когда-либо. Сделаем Америку великой снова!" - написал президент США в своей соцсети.

Что означают пошлины Трампа, мы анализировали в отдельном материале.