Вашингтон вводит таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности.

Об этом заявляет президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления в парковой зоне Белого дома.

Американский лидер объявил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%.

По словам президента США, Вашингтон направит "триллионы долларов", вырученные со взаимных пошлин на снижение налогов для населения и погашение госдолга. При этом, всё произойдет "очень быстро".

Трамп отметил, что на товары из ЕС США вводят 20%-е пошлины.

Некоторые другие страны из тарифного списка:

Китай – 34%;

Вьетнам – 46%;

Тайвань – 32%;

Япония – 24%;

Южная Корея – 25%;

Таиланд – 36%; Швейцария – 31%;

Индонезия – 32%;

Малайзия – 24%;

Камбоджа – 49%;

Великобритания – 10%;

Южная Африка – 30%.

В полном перечне есть Украина (тариф в 10%), но нет Российской Федерации. Также в списке отсутствуют Беларусь, Мексика, Канада и Иран.

Для стран, отсутствующих в списке, пошлины составят 10%.

Накануне Дональд Трамп ввёл двадцатипроцентные пошлины на ввоз автомобилей в США.

По словам американского лидера, в настоящее время только половина автомобилей, которые продаются в США, были производены внутри страны, и это угрожает национальной безопасности.

Ранее Еврокомиссия анонсировала ответные меры на американские ограничения.