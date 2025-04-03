Дональд Трамп. Фото – Телеграм

Вашингтон вводит таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности.

Об этом заявляет президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления в парковой зоне Белого дома.

Американский лидер объявил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%.

По словам президента США, Вашингтон направит "триллионы долларов", вырученные со взаимных пошлин на снижение налогов для населения и погашение госдолга. При этом, всё произойдет "очень быстро".

Трамп отметил, что на товары из ЕС США вводят 20%-е пошлины.

Некоторые другие страны из тарифного списка:

  • Китай – 34%;

  • Вьетнам – 46%;

  • Тайвань – 32%;

  • Япония – 24%;

  • Южная Корея – 25%;

  • Таиланд – 36%;

  • Швейцария – 31%;

  • Индонезия – 32%;

  • Малайзия – 24%;

  • Камбоджа – 49%;

  • Великобритания – 10%;

  • Южная Африка – 30%.

В полном перечне есть Украина (тариф в 10%), но нет Российской Федерации. Также в списке отсутствуют Беларусь, Мексика, Канада и Иран.

Для стран, отсутствующих в списке, пошлины составят 10%.

Снимок тарифного списка США. Источник - Телеграм

Снимок тарифного списка США (ч. 2). Источник - Телеграм

Снимок тарифного списка США (ч. 3). Источник - Телеграм

Снимок тарифного списка США (ч. 4). Источник - Телеграм

Накануне Дональд Трамп ввёл двадцатипроцентные пошлины на ввоз автомобилей в США.

По словам американского лидера, в настоящее время только половина автомобилей, которые продаются в США, были производены внутри страны, и это угрожает национальной безопасности.

Ранее Еврокомиссия анонсировала ответные меры на американские ограничения.

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