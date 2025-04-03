Трамп ввел пошлины против большинства стран мира, включая Украину. России в списке нет
Вашингтон вводит таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности.
Об этом заявляет президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего выступления в парковой зоне Белого дома.
Американский лидер объявил, что таможенный тариф для всех стран составит 10%.
По словам президента США, Вашингтон направит "триллионы долларов", вырученные со взаимных пошлин на снижение налогов для населения и погашение госдолга. При этом, всё произойдет "очень быстро".
Трамп отметил, что на товары из ЕС США вводят 20%-е пошлины.
Некоторые другие страны из тарифного списка:
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В полном перечне есть Украина (тариф в 10%), но нет Российской Федерации. Также в списке отсутствуют Беларусь, Мексика, Канада и Иран.
Для стран, отсутствующих в списке, пошлины составят 10%.
Накануне Дональд Трамп ввёл двадцатипроцентные пошлины на ввоз автомобилей в США.
По словам американского лидера, в настоящее время только половина автомобилей, которые продаются в США, были производены внутри страны, и это угрожает национальной безопасности.
Ранее Еврокомиссия анонсировала ответные меры на американские ограничения.