Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что глава Кремля Владимир Путин тянет время. Администрация США рассматривает возможность применения жестких санкций, включая российский "теневой флот".

Об этом сообщила в соцсети X корреспондент телеканала Fox News Джеки Хейнрих со ссылкой на источники.

"Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил телеканалу Fox News, что президент Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия "тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня". Обсуждается "путь вперед". Мне сообщили, что уровень соблюдения санкций в настоящее время низкий – по неофициальным оценкам, примерно "3 из 10" – и перехват "теневого флота" России, перевозящего нефть через Балтийское море, может стать легкой мишенью для давления", – написала она.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп разочарован Зеленским и Путиным.

Перед этим Трамп говорил, что Путин выполнит "свою часть сделки" о прекращении огня в Украине. В то же время президент США указал, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию.

Между тем в России уже начали критиковать подход Трампа к завершению войны в Украине.