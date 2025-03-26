Россия хочет, чтобы война остановилась, но "тянет время", добиваясь лучших условий сделки.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Таким образом он прокомментировал итоги переговоров США с РФ и Украиной в Саудовской Аравии.

"Думаю, Россия хочет, чтобы это закончилось, хотя, возможно, они тянут время. Я поступал так на протяжении многих лет, знаете ли; я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы оставаться в игре, но, может быть, я не хочу этого делать… Я не уверен. Но нет, я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и думаю, на данный момент тоже этого хочет", - сказал Трамп.

Накануне в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях после публикации заявления Кремля по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что договорились с Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетике и в Черном море.

О том, что означают результаты переговоров в Саудовской Аравии, мы подробно писали в отдельном материале.