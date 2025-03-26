Трамп заявил, что Россия хочет завершения войны, но тянет время для получения лучших условий сделки
Россия хочет, чтобы война остановилась, но "тянет время", добиваясь лучших условий сделки.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
Таким образом он прокомментировал итоги переговоров США с РФ и Украиной в Саудовской Аравии.
"Думаю, Россия хочет, чтобы это закончилось, хотя, возможно, они тянут время. Я поступал так на протяжении многих лет, знаете ли; я не хочу подписывать контракт, я хочу как бы оставаться в игре, но, может быть, я не хочу этого делать… Я не уверен. Но нет, я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и думаю, на данный момент тоже этого хочет", - сказал Трамп.
Накануне в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в манипуляциях после публикации заявления Кремля по итогам переговоров в Саудовской Аравии.
Ранее Соединенные Штаты заявили, что договорились с Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетике и в Черном море.
О том, что означают результаты переговоров в Саудовской Аравии, мы подробно писали в отдельном материале.