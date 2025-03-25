Президент США Дональд Трамп стремится закончить войну в Украине на условиях, которые остановят ее навсегда.

Так директор ЦРУ Джон Рэтклифф прокомментировал вопрос о том, несет ли стратегические риски для США ситуация, когда Россия достигнет своих целей с помощью мирного соглашения.

Рэтклифф согласился с заявлением директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенанта Джеффри Круза о том, что РФ имеет преимущество на поле боя и постепенно продвигается вперед, при этом имея возможность сохранять такую динамику в будущем.

При этом, по его словам, украинцы будут готовы "драться голыми руками", если их не устроят условия мира.

Поэтому, считает директор ЦРУ, если мирные переговоры окажутся успешными, то их результат не удовлетворит обе стороны, и ни одна из них не достигнет своих максимальных целей.

Известно, что военные сообщали о настрое Владимира Путина на долгую войну в Украине, а также о том, что ЦРУ собирается вербовать недовольных войной чиновников и олигархов из России.

Ранее в Китае начали догадываться, что могут стать ведущей державой мира, если подвинут США.