В округе Лэнгли, штат Вирджиния, возле столицы Соединённых Штатов Америки государственные силовые подразделения перекрыли движение у штаб-квартиры Центрального разведовательного управления в связи с вооружённым инцидентом.

Об этом сообщает британский новостной таблоид Daily Mail со ссылкой на данные полиции США и другие СМИ.

Происшествие случилось в начале одинадцатого утра, когда департамент полиции округа Фэрфакс предупредил автомобилистов о перекрытии дороги возле главного здания ведомства в связи с тем, что её подразделение специальных операций "оказывает помощь на месте происшествия".

Примерно в 13:20 дня ЦРУ опубликовало заявление, подтверждающее, что "имеется продолжающийся инцидент, на который в настоящее время реагируют правоохранительные органы".

Как стало известно впоследствии, причиной оцепления ближайшего квартала стал человек в камуфляжной форме, с длинными волосами и бородой, слоняющийся около здания ЦРУ с пистолетом в руке.

В сообщениях СМИ указывается, что подозреваемый, личность которого пока не установлена, испытывал "психический кризис". В частности, его видели сидящим на скамейке возле разведываетльного управления и направляющим пистолет на штаб-квартиру агентства. На снимке можно заметить, что задержанный имеет неухоженные волосы и зафиксировал подкатанные к коленям армейские штаны голубыми клеящими лентами.

В задержании участвовала местная полиция, включая специальные военизированные отряды и взрывотехники, пишет издание US Sun.

Ранние сообщения ложно указывали на то, что мужчина произвёл выстрелил в воздух, однако источник в правоохранительных органах сообщил журналистам издания WJLA, что в ходе инцидента оружие применено не было. Сообщений о травмах или смертях в ходе задержания, из-за которого район вокруг штаб-квартиры ЦРУ был перекрыт, нет.

На время работы силовых подразделений была закрыта близлежащая школа.

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