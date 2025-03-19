В Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Reuters.

Экрема Имамоглу обвинили в коррупции и помощи Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

Задержание произошло на следующий день после того, как Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что может помешать ему баллотироваться на президентских выборах, которые должны состояться до 2028 года, если в них будет участвовать Эрдоган.

Народно-республиканская партия - главная оппозиционная партия страны - назвала это "попыткой государственного переворота против нашего следующего президента". Против нее также ведется расследование.

Прокуратура сообщает, что всего по делу о местных тендерах проходят 100 человек, включая журналистов и бизнесменов.

На фоне задержания в Турции ограничили доступ к крупнейшим соцсетям, включая X, YouTube, TikTok, сообщает мониторинговый ресурс NetBlocks.

Ранее мы рассказывали, как в Турции задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму.

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