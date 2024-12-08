В мире остались "только два лидера" – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава РФ Владимир Путин.

Такое заявление сделал турецкий лидер на встрече с молодежью в провинции Газиантеп, передаёт издание Hürriyet.

"Сейчас мы являемся двумя лидерами в мире. Теперь остались только я и Путин. Я говорю это не потому, что это я, я говорю по делу. Но я [нахожусь у власти] 22 года. Почти столько же – Путин", – пояснил Эрдоган.

Напомним, турецкий президент считает, что планы прекращения войны в Украине без учета позиции Кремля не приведут к миру.

По его словам, Анкара поддерживает диалог как с Москвой, так и с Киевом.

"Мы заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в то же время подчеркиваем, что мирные планы, игнорирующие Россию, не приведут к результату", – сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган сравнил премьера Израиля Нетаньяху с Гитлером, заявив, что между ними нет "никакой разницы".

"Разве то, что делает Нетаньяху (имеется в виду боевые действия в секторе Газа - Ред.), хоть сколько-нибудь меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет", – заявил глава Турции.