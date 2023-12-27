Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что между премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и Адольфом Гитлером "нет никакой разницы".

Об этом турецкий лидер сказал в связи с действиями израильских военных в секторе Газа, передаёт агентство "Анадолу".

"В чём разница между вами и Гитлером? Они ещё заставят нас скучать по Гитлеру. Разве то, что делает Нетаньяху, хоть сколько-нибудь меньше, чем то, что делал Гитлер? Нет", - заявил Эрдоган.

Ранее Турция подала в МУС иск на премьера Израиля Нетаньяху за геноцид палестинцев, назвав его "Гитлером ХХI века".

"Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера ХХI века израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учинённый им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", - написал в соцсети X адвокат правящей турецкой "Партии справедливости и развития" Метин Кюлюнк.

Как мы сообщали, Эрдоган обещал, что Турция объявит Израиль военным преступником.

"Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня! И мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим", - заявил турецкий лидер.