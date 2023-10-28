Появились новые жесткие заявления в адрес Израиля от стран Ближнего Востока после эскалации в секторе Газа. В частности, Турция намерена объявить Израиль военным преступником и ведет для этого "соответствующую работу".

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины, пишет Milliyet.

Риторика президента Турции звучит максимально жестко в отношении не только Израиля, но и западных стран:

"Эй, Запад! Я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте, этот народ жив, этот народ стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке…Мы можем нагрянуть к вам однажды ночью!..

Еще сто лет назад Палестина для нас была тоже самое, что Адана (город в Турции - Ред. ). Газа была частью наших территорий, которую мы даже не предполагали потерять. А теперь резня в Газе - это целиком и полностью детище Запада!

). Газа была частью наших территорий, которую мы даже не предполагали потерять. А теперь резня в Газе - это целиком и полностью детище Запада! Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня! И мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим.

Эти невоспитанные говорят жителям Газы: "Уходите с этих земель". Когда их спрашивают "Куда?", они говорят "В пустыню". И когда раненые вынуждены уходить, они бомбят их. Потому что они только и знают, что убивать.

Эй, Израиль! ООН проголосовала, и 120 стран вам сказали прекратить огонь. 40 стран остались в стороне и только 13-14 вас поддержали. Израиль, ты будешь одинок. Что бы ты ни делал.

Израиль, как ты оказался тут? Как ты сюда попал? Ты оккупант. Ты группировка, а не государство. Запад тебе чем-то обязан. А мы тебе ничем не обязаны. Поэтому мы так спокойно говорим эти вещи. К сожалению, каждая страна на Западе тебе чем-то обязана.

Западные страны, которые еще вчера проливали крокодильи слезы по мирным жителям, погибшим в войне между Украиной и Россией, сегодня безмолвствуют перед лицом гибели тысяч невинных детей в Газе. Если вы плачете по Украине, почему молчите по детям, погибшим в Газе?"

Отметим, что президент Турции прилетел на митинг на вертолете. Видео акции в поддержку Палестины появилось в сети. По словам Эрдогана, митинг в поддержку Палестины в Стамбуле собрал 1,5 миллиона человек.

Между тем Саудовская Аравия предостерегла Израиль от "любых наземных операций" в секторе Газа, поскольку они угрожают жизни мирных граждан. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

"Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, поскольку они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергая их еще большим опасностям и создавая бесчеловечные условия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера Израиль ввел войска в сектор Газа, где с тех пор пропала связь и начались беспрецедентные бомбардировки.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Турция может вступить в войну с Израилем на стороне ХАМАС.