Турция может вступить в войну с Израилем на стороне ХАМАС. Так считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

"Эрдоган подготовил почву для возможного военного вмешательства Турции в израильский региональный конфликт. Он предупреждает израильтян и нас (США), что будет полномасштабная война", – пишет военный эксперт.

Отметим, что Эрдоган, хоть и осуждает действия Израиля в секторе Газа, до сих пор ни разу не заявлял относительно возможного военного вмешательства в конфликт.

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах. В Тель-Авиве называют цифру в 200 человек.

После этого Израиль объявил войну, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по Израилю. А Израиль наносит удары по сектору Газа.

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