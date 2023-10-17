В ближайшие часы со стороны "фронта сопротивления" (ливанской Хезболлы) возможны "превентивные меры" против Израиля.

Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"Перед руководством партии "Хезболлы" лежат все возможные варианты и сценарии. В их расчетах все было учтено правильно, и лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму предпринять какие-либо действия в регионе. Любая превентивая мера возможна в ближайшие часы", — приводит слова Абдоллахияна издание IRNA.

По его словам они дадут шанс на политическое решение ситуации.

"Мы стараемся не расширять масштабы войны, но фронт сопротивления изменит географическую карту Израиля, если преступления Израиля продолжаются", - сказал он.

Абдоллахиян говорит, что "возможность открытия новых фронтов против режима неизбежна", если ООН не сможет повлиять на ситуацию.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

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