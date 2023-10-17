ХАМАС утверждает, что в заложниках у него находится от 200 до 250 израильтян.

Об этом заявил представитель военного крыла движения Абу Обейда, пишет BBC.

По его словам, с пленниками обращаются достойно и уважительно.

Ранее израильские источники заявляли о 155 заложниках, а в ЦАХАЛ заявили о не менее двух сотнях людей, захваченных боевиками ХАМАС.

Тем временем, посол Палестины в РФ сообщил, что палестинские власти призвали ХАМАС освободить заложников.

Власти Палестины - это Палестинская национальная администрация, которую возглавляет руководитель конкурирующей с ХАМАС партии ФАТХ Махмуд Аббас.

Между тем представитель ХАМАС Халед Машааль заявил, что движение может обменять заложников на шесть тысяч палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах.

Ранее в МИД Ирана говорили, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль прекратит авиаудары по сектору Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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