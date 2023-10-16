В МИД Израиля обновили список погибших после вторжения ХАМАС иностранцев. Фото
В МИД Израиля обновили список убитых и пропавших без вести иностранцев во время вторжения ХАМАС.
Данную информацию публикует на государственный сайте ведомства.
К настоящему моменту известно о гражданах 43 государств. Количество погибших украинцев, по информации израильской стороны, составляет 13 человек, хотя в МИД Украины сообщали о двенадцати погибших.
Ранее в ЦАХАЛ сообщали, что боевики ХАМАС удерживают в заложниках почти 200 человек.
7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.
После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".
Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.
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