В МИД Израиля обновили список убитых и пропавших без вести иностранцев во время вторжения ХАМАС.

Данную информацию публикует на государственный сайте ведомства.

К настоящему моменту известно о гражданах 43 государств. Количество погибших украинцев, по информации израильской стороны, составляет 13 человек, хотя в МИД Украины сообщали о двенадцати погибших.

Ранее в ЦАХАЛ сообщали, что боевики ХАМАС удерживают в заложниках почти 200 человек.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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