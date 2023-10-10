На юге Израиля удалось разыскать семерых украинцев, которые считались пропавшими, они находятся в безопасности.

Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко в эфире телемарафона.

При этом 150 украинцев хотят, но не могут уехать из Сектора Газа, который подвергается массированным обстрелам Израиля.

Есть информация о гибели одного человека на этой территории. Еще двое, возможно, погибли в Израиле. Официально погибшими по-прежнему считаются двое граждан.

300 граждан заявили о желании уехать из Израиля. Им советуют ждать доступных авиарейсов, в первую очередь, из аэропорта Бен-Гуриона.

"Несмотря на отмену авиарейсов, некоторые компании продолжают летать из Израиля. Поэтому мы рекомендуем гражданам проверять возможность покинуть страну коммерческими авиалиниями. Такая возможность сохраняется", — сказал Николенко.

Оперативный штаб прорабатывает и другие альтернативные маршруты.

Ранее мы писали, что МИД Украины вывезло из израильского Сдерота возле сектора Газа раненого украинского мальчика.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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