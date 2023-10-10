На юге Израиле удалось разыскать семерых украинцев, которые считались пропавшими
На юге Израиля удалось разыскать семерых украинцев, которые считались пропавшими, они находятся в безопасности.
Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко в эфире телемарафона.
При этом 150 украинцев хотят, но не могут уехать из Сектора Газа, который подвергается массированным обстрелам Израиля.
Есть информация о гибели одного человека на этой территории. Еще двое, возможно, погибли в Израиле. Официально погибшими по-прежнему считаются двое граждан.
300 граждан заявили о желании уехать из Израиля. Им советуют ждать доступных авиарейсов, в первую очередь, из аэропорта Бен-Гуриона.
"Несмотря на отмену авиарейсов, некоторые компании продолжают летать из Израиля. Поэтому мы рекомендуем гражданам проверять возможность покинуть страну коммерческими авиалиниями. Такая возможность сохраняется", — сказал Николенко.
Оперативный штаб прорабатывает и другие альтернативные маршруты.
Ранее мы писали, что МИД Украины вывезло из израильского Сдерота возле сектора Газа раненого украинского мальчика.
Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.
8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".
9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.
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