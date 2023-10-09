МИД Украины эвакуировал из израильского Сдерота возле сектора Газа раненого украинского мальчика
Министерство иностранных дел Украины вывезло из израильского Сдерота возле сектора Газа раненого украинского мальчика.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.
По его словам, удалось разыскать пятерых граждан Украины, которые считались пропавшими без вести на юге Израиля.
Также проверяется информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа. Об их гибели ранее сообщало посольство Украины в Израиле.
Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский подтвердил гибель двух украинцев в Израиле.
Тем временем в Сдероте, который еще в субботу атаковали боевики, похоже, до сих пор идут бои.
Власти города приказали жителям города оставаться запертыми в своих домах.
"Вы должны немедленно запереться в своих домах, запереть двери и окна и не открывать их никому постороннему", - говорится в сообщении муниципалитета.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".
9 октября бои с боевиками ХАМАС еще идут на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.
Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.