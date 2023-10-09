Министерство иностранных дел Украины вывезло из израильского Сдерота возле сектора Газа раненого украинского мальчика.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

По его словам, удалось разыскать пятерых граждан Украины, которые считались пропавшими без вести на юге Израиля.

Также проверяется информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа. Об их гибели ранее сообщало посольство Украины в Израиле.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский подтвердил гибель двух украинцев в Израиле.

Тем временем в Сдероте, который еще в субботу атаковали боевики, похоже, до сих пор идут бои.

Власти города приказали жителям города оставаться запертыми в своих домах.

"Вы должны немедленно запереться в своих домах, запереть двери и окна и не открывать их никому постороннему", - говорится в сообщении муниципалитета.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС еще идут на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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