В Израиле погибли два гражданина Украины. Сейчас принимаются меры по организации репатриации их тел.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

"Посольство Украины получило подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины. Принимаются меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести отсутствует", - говорится в сообщении посольства.

По уточнению МИД Украины, обе погибшие - женщины, которые давно проживали в Израиле.

Также представитель МИД Олег Николенко сообщил, что украинские дипломаты разыскали одного гражданина Украины, пропавшего на юге Израиля. При каких обстоятельствах его нашли - не сообщается.

Всего Украина получила 80 обращений по поводу установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий и поиска временного жилья. Помощь оказана трем семьям.

Ранее Владимир Зеленский заявил о возможной гибели украинки в Израиле и розыске еще двух граждан Украины.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.