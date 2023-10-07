Президент Владимир Зеленский опубликовал вечернее обращение в субботу, 7 октября, посвященное ситуации в Израиле в связи с украинскими гражданами.

"Проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан", - заявил Зеленский.

По словам президента, из-за событий в Израиле для помощи украинским гражданам создан оперативный штаб при Министерстве иностранных дел Украины.

Ранее мы публиковали видео, где украинцы, которые сейчас находятся в Израиле, рассказывают, как переживают обстрелы.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.

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