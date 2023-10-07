Зеленский заявил о возможной гибели украинки в Израиле и розыске еще двух граждан Украины. Вечернее обращение
Президент Владимир Зеленский опубликовал вечернее обращение в субботу, 7 октября, посвященное ситуации в Израиле в связи с украинскими гражданами.
"Проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан", - заявил Зеленский.
По словам президента, из-за событий в Израиле для помощи украинским гражданам создан оперативный штаб при Министерстве иностранных дел Украины.
Ранее мы публиковали видео, где украинцы, которые сейчас находятся в Израиле, рассказывают, как переживают обстрелы.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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