ХАМАС публикует кадры издевательств над телами убитых израильских солдат.

В плен попало 57 израильских солдат, сообщают израильские СМИ.

Число погибших израильтян по предварительным данным составляет 22 человека.

В соцсетях публикуют кадры с пойманной израильтянкой. Но непонятно, гражданская она или военная.

Ранее сообщали, что премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны", а не в формате операции, пообещал, что противник "заплатит цену". Также приказал зачистить от ХАМАС захваченные населенные пункты и объявил мобилизацию резервистов.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа.

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