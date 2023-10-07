Появилось видео, как ХАМАС издевается над телами убитых израильских солдат
ХАМАС публикует кадры издевательств над телами убитых израильских солдат.
В плен попало 57 израильских солдат, сообщают израильские СМИ.
Число погибших израильтян по предварительным данным составляет 22 человека.
В соцсетях публикуют кадры с пойманной израильтянкой. Но непонятно, гражданская она или военная.
Ранее сообщали, что премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны", а не в формате операции, пообещал, что противник "заплатит цену". Также приказал зачистить от ХАМАС захваченные населенные пункты и объявил мобилизацию резервистов.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа.
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