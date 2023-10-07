Боевики ХАМАС захватили израильскую приграничную базу.

В сети появляется много роликов с боями в израильских населенных пунктах. Это происходит на юге страны.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом на всех местах проникновения", — заявил министр обороны Израиля Иов Галлант.

Момент прилета палестинской ракеты на юге Израиля.

Министр обороны Галант заявил, что ХАМАС объявил Израилю войну.

Армия Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в Секторе Газа. Министр обороны страны признал, что боевики вторглись на территорию Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль объявил широкомасштабный сбор резервистов и заявил о готовности к войне.

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