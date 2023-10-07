Что такое "Война судного дня", на 50-летие которой ХАМАС начал вторжение в Израиль?

Об этом сообщает телеграм-канал "Страна".

Война длилась с 6 октября по 25 октября 1973 года.

Она была начата коалицией арабских государств во главе с Египтом и Сирией как война-реванш за поражение от Израиля в ходе Шестидневной войны 1967 года, в ходе которой израильтяне взяли под контроль Синайский полуостров, весь Иерусалим и западный берег реки Иордан, а также Голанские высоты в Сирии.

Первоначально успех сопутствовал арабам - после массированного удара за счет эффекта внезапности они смогли значительно потеснить израильские войска на Синае и на Голанских высотах. Затем Израиль собрался с силами и начал контрнаступление, в ходе которого отвоевал все потерянные с начала войны территории. После чего было заключено перемирие.

В тоже время, поражения первого периода войны вызвали политический кризис в Израиле. Военно-политическое руководство страны обвиняли в том, что оно не подготовило страну к вторжению. По итогу, правительство Израиля во главе с Голдой Мейер было вынуждено подать в отставку.

Ранее Израиль объявил широкомасштабный сбор резервистов и заявил о готовности к войне.

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