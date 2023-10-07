Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа, который захватил ХАМАС.

В соцсетях тем временем публикуют видео с израильтянами, которые прячутся от боевиков в мусорных баках.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны", а не в формате операции, пообещал, что противник "заплатит цену". Также приказал зачистить от ХАМАС захваченные населенные пункты и объявил мобилизацию резервистов.

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. И мы победим. Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал", - Нетаньяху.

В Иерусалиме в мечетях призывают мусульман к началу "священной войны" против Израиля.

Утром сообщали, что Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Под удар попали юг и центр страны, включая Тель-Авив. Есть погибшие и пострадавшие. Также в страну проникло неизвестное число боевиков. В некоторых городах идут уличные бои с ними .

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