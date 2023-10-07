Украинцы, которые сейчас находятся в Израиле, рассказывают, как переживают обстрелы.

Соответствующие видео появились в соцсети TikTok.

Так, девушка под ником ukraine_israletianka пишет, что её "мужа вызвали на работу, а она с кошкой в ах@е".

Кроме того, она опубликовала видео, как переживает обстрел, сидя в коридоре.

"Если кто-то думает, что за границей спокойно живется, то покой нам только снится в коридорах комнат и бомбоубежищах. Это трэш", - рассказала девушка.

Также появилось видео, как две девушки из Украины идут в укрытие, потому что, как об этом говорят израильтяне, началась война.

"В Израиле началась война. Вика говорит, что за шесть дней, за неделю война закончится. Мы сейчас идем в какое-то укрытие", - рассказала одна из девушек.

В комментариях пользователи соцсетей вспомнили о знаменитой фразе экс-советника ОП Алексея Арестовича, который в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину заявлял, что война продлится "две-три недели".

"Вика Арестовична", - написали в комментариях под видео.

Ранее мы рассказывали, почему началась война в Израиле и как она может развиваться.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.

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