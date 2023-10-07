"Право на защиту не подлежит сомнению". Зеленский прокомментировал нападение на Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на Израиль.
Об этом он сообщил в своём официальном телеграм-канале.
Зеленский заявил, что "право Израиля на защиту не подлежит сомнению". Он призвал находящихся в стране граждан Украины "внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией".
По его словам, создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.
"Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", - добавил Зеленский.
Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семью общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.
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