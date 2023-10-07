МИД Украины осудил нападение на Израиль и поддержал право Израиля на самооборону.

"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки на Израиль, в том числе ракетные обстрелы мирного населения Иерусалима и Тель-Авива. Мы выражаем поддержку Израилю в его праве на защиту себя и своего народа", - указывается в сообщении в соцсети X.

ЕС "решительно осудил" атаку ХАМАС и назвал ее "терроризмом в самой отвратительной форме". "Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава европейской дипломатии Боррель добавил, что "это ужасное насилие должно немедленно прекратиться" и призвал к освобождению заложников, которых захватили палестинцы.

Аналогичные заявления сделали в Германии, Франции и Британии. В Лондоне добавили, что "Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону".

Россия заявила, что находится в контакте с Израилем и Палестиной и призывает обе стороны к немедленному прекращению огня. В МИД РФ призвали стороны вернуться за стол переговоров.

Среди соседей Израиля однозначно поддержал действия палестинцев Иран. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана генерал Рахим Сафави.

В Египте же призвали "к максимальной сдержанности и недопущению подвергания гражданского населения дальнейшей опасности". Турция призвала "все стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

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