Сегодня Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Под удар попали юг и центр страны, включая Тель-Авив. В страну проникло неизвестное число боевиков. В некоторых городах идут уличные бои с ними.

"Страна" публикует первые выводы и прогнозы.



1. ХАМАС, контролирующий Сектор Газа, финансируется из двух главных источников – Ирана и Катара. И нынешнюю масштабную атаку на Израиль ХАМАС не мог предпринять без согласия как минимум одного из своих главных спонсоров. С вероятностью близкой к 100% это Иран, который уже поддержал нападение на Израиль.



2. Одна из возможных целей атаки - сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии, переговоры о которой в последнее время продвигаются весьма успешно (об этом, в частности, заявлял премьер Израиля Нетаньяху во время генассамблеи ООН в сентябре).

Такая нормализация не нужна и крайне опасна для Ирана. Более того, нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии часть более глобального процесса восстановления отношений между саудитами и США, которые после прихода к власти Байдена стали довольно прохладными.

Но в последнее время они вновь начали укрепляться. А это может иметь далеко идущие последствия. Например, в виде согласия Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, чтоб опустить цены на нее в мире, что очень нужно Байдену в плане укрепления его предвыборных позиций, а также для ослабления России. Естественно, все это совсем не нужно Ирану, поэтому он и решил взорвать ситуацию.

Отношения Саудовской Аравии с ХАМАС очень непростые. Однако саудиты, которые претендуют на лидерскую роль в мусульманском и арабском мире, не могут игнорировать тему Палестины. На предоставлении палестинцам права создать собственное государства саудиты традиционно настаивали на переговорах с Израилем.

Поэтому, если нынешний конфликт приведет к масштабной наземной операции Израиля на территории Сектора Газа, при которой неизбежны жертвы среди мирного населения, Саудовской Аравии будет трудно о чем-то договариваться с Израилем и переговоры могут быть поставлены на "стоп". Саудовская Аравия и союзный ей Египет, к слову, уже призвали немедленно прекратить конфликт.



3. Несмотря на масштабный медийный эффект, который произвело нападение ХАМАС на Израиль, почти нет сомнений, что в ближайшее время израильская армия сможет полностью вытеснить боевиков с территории страны. Силы абсолютно несопоставимы. Безусловно, у израильского общества будут вопросы как армия и спецслужбы смогли "проспать" подготовку нападения и почему оказались к нему неготовыми (и эти вопросы уже задаются).

Также, вероятно, будут большие проблемы у премьера Нетаньяху, который делал вопросы безопасности основой своего политического позиционирования. Но с чисто военной точки зрения у ХАМАС нет шансов удержать захваченные территории. И далеко не факт, что организация вообще ставит перед собой такую цель.



4. Дальнейшее развитие конфликта и его военные перспективы зависят от ответов на два вопроса. Первый вопрос – будет ли Израиль начинать наземную операцию в Секторе Газа с целью уничтожения основных сил ХАМАС.

Вероятность подобного развития событий выглядит высокой. Однако это будет означать затягивание конфликта и большие жертвы, в том числе и среди мирного населения, что может, как писалось выше, сорвать переговоры о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем и США.



5. Второй ключевой вопрос – вмешается ли в войну на стороне ХАМАС союзная Ирану ливанская Хезболла, открыв против Израиля второй фронт на севере. Хезболла многократно более мощная военная организация, чем ХАМАС, и проблем для Израиля она может доставить немало. Однако, в таком случае, есть вероятность максимальной эскалации конфликта вплоть до нанесения Израилем удара по Ирану.

Кроме того, Израиль неофициально является ядерной державой, а потому может, теоретически, нанести по Ирану и ядерный удар, заявив об угрозе существования страны. И тогда ситуация на всем Ближнем Востоке может взорваться.

Но пока непонятно готов ли Иран начать игру со столь высокими ставками, подключив еще и Хезболлу, либо нынешние события он воспринимает лишь как «разведку боем» и локальную попытку не допустить нормализации отношений саудитов с Израилем и США.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над 7 общинами вблизи сектора Газа. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

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