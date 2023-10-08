Война между "Хамасом" и Израилем "выгодна России", поскольку отвлекает внимание международного сообщества от войны в Украине

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Polsat.

Также он считает, что война на Ближнем Востоке вызовет новые волны эмиграции в Европу.

"Это, безусловно, выгодно России и российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание мира... Но, прежде всего, я боюсь, что это, к сожалению, вызовет дальнейшее миграционное давление на Европу. Скорее всего, нас ждет еще одна волна мигрантов с Ближнего Востока, которая поразит Европу... Наша безопасность, защита границ Польши, конечно, а также границ Европейского Союза и Шенгенской зоны, становится еще более важной", - заявил Дуда.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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