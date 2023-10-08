Коллапс программы помощи Украине в Конгрессе США готовился несколько месяцев и это было именно то, чего опасался лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл.

Об этом пишет Associated Press

МакКоннелл предупредил, что политическая поддержка Украины находится под угрозой, поскольку небольшой, но "громкий" контингент коллег-республиканцев активизировал свои усилия против отправки американских денег за границу для борьбы с Россией.

AP пишет, что опасность для Вашингтона в том, что активная группа законодателей-республиканцев, составляющих всего лишь меньшинство в Конгрессе, использует свою власть и давление, чтобы преодолеть волю большинства. И дальнейшие их шаги весьма неопределенны.

Президент Джо Байден признал, что его это беспокоит, но он знает, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины.

Война в Украине идет уже 592-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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