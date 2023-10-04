Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала помощь Украине "дешёвым способом" противостоять России и ослабить ее.

Заявление прозвучало во время ее выступления на Варшавском форуме безопасности.

"Это очень в наших интересах – поддержать Украину. Потому что они воюют на этой войне, не мы. Я думаю, мы также должны быть вовлеченными в диалог с нашими американскими коллегами и друзьями. Потому что у них тот же интерес. Потому что поддержка Украины – это очень дешевый способ добиться того, чтобы Россия и этот режим перестали быть угрозой для союзников НАТО. Поэтому это жизненно необходимо – продолжать поддержку", – заявила Оллонгрен.

В сентябре американский сенатор Линдси Грэм по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США назвал помощь Украине в войне "хорошей инвестицией" для Америки.

"Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата", - сказал сенатор.

А в июле тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников назвал Украину "лучшим полигоном" для проверки западного оружия. По словам Резникова, в Украине западные союзники "на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать".