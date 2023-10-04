Завтра в Раде обсудят риски недополучения Украиной финансовой помощи США
Завтра первым вопросом на заседании бюджетного комитета Верховной Рады будет доклад министра финансов Украины Сергея Марченко относительно рисков недополучения Украиной финансовой поддержки США в 2023 и 2024 годах и принятия мер по обеспечению сбалансированности показателей бюджета.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Ранее западные СМИ сообщали об угрозе перебоев в предоставлении западной помощи Украине на фоне проблем с выделением средств Конгрессом США.
Также западная пресса сообщала, что хаос в рядах республиканцев в Конгрессе вызывает беспокойство у президента США Джо Байдена, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины. Байден заявил, что в интересах американцев продолжать поддерживать Украину, и добавил, что выступит с речью, в которой будет подчеркнута эта точка зрения. Когда именно состоится выступление, пока неясно.
В случае, если западная помощь окажется меньше запланированной, Нацбанк может пойти на девальвацию гривны с целью балансировки бюджета.