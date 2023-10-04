Завтра первым вопросом на заседании бюджетного комитета Верховной Рады будет доклад министра финансов Украины Сергея Марченко относительно рисков недополучения Украиной финансовой поддержки США в 2023 и 2024 годах и принятия мер по обеспечению сбалансированности показателей бюджета.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Ранее западные СМИ сообщали об угрозе перебоев в предоставлении западной помощи Украине на фоне проблем с выделением средств Конгрессом США.

Также западная пресса сообщала, что хаос в рядах республиканцев в Конгрессе вызывает беспокойство у президента США Джо Байдена, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины. Байден заявил, что в интересах американцев продолжать поддерживать Украину, и добавил, что выступит с речью, в которой будет подчеркнута эта точка зрения. Когда именно состоится выступление, пока неясно.

В случае, если западная помощь окажется меньше запланированной, Нацбанк может пойти на девальвацию гривны с целью балансировки бюджета.