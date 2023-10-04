Хаос в рядах республиканцев в Конгрессе вызывает беспокойство у президента США Джо Байдена, поскольку он пытается обеспечить новое финансирование для Украины.

Об этом сообщает CNN.

"Меня это беспокоит, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявили, что поддерживают финансирование Украины", — сказал Байден на следующий день после того, как спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку.

Комментарий Байдена прозвучал на фоне поиска республиканцами нового спикера Палаты представителей, а ведущие претенденты на этот пост высказали разные позиции по поводу Украине.

Проукраинская группа, которая оценивает республиканских законодателей за их поддержку Украины, присвоила оценку "B" (вторая после "А" лучшая оценка) члену Палаты представителей Стиву Скализу, голосовавшему за предыдущие пакеты помощи. В то же время она присвоила члену Палаты представителей Джиму Джордану самую низкую оценку "F", указывая, что он ранее голосовал против финансирования Украины. И Скализ, и Джордан уже объявили, что намерены баллотироваться на пост спикера.

Байден заявил, что в интересах американцев продолжать поддерживать Украину, и добавил, что выступит с речью, в которой будет подчеркнута эта точка зрения.

Поскольку будущее одобренной Конгрессом помощи Украине остается под вопросом, Байден заявил, что могут быть альтернативные методы поддержки Киева.

"Мы можем поддержать Украину следующим траншем, который нам нужен, и есть другой способ, с помощью которого мы сможем обеспечить финансирование", - сказал он, не уточнив деталей.

Ранее агентство Reuters написало, что американская помощь Украине может зависеть от того, кто из конгрессменов-республиканцев займет пост спикера Палаты представителей.

Напомним, Палата представителей Конгресса США уволила своего спикера, представителя Республиканской партии Маккарти вчера. Временным спикером нижней палаты Конгресса стал тоже республиканец Патрик Макгенри.