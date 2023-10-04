Американская помощь Украине может зависеть от того, кто из конгрессменов-республиканцев займет пост спикера Палаты представителей.

К такому выводу пришло агентство Reuters.

Некоторые из возможных кандидатов на преемника Кевина Маккарти решительно выступают за помощь Киеву, другие категорически против. При этом Белый дом заявил об уверенности, что США в конечном итоге предоставят Украине больше помощи независимо от фигуры спикера.

Напомним, вчера Палата представителей Конгресса США уволила своего спикера, представителя Республиканской партии Маккарти. Временным спикером нижней палаты Конгресса стал тоже республиканец Патрик Макгенри.

Кевина Маккарти убрали его однопартийцы, недовольные тем, что он пошел на компромисс с Джо Байденом и помог ему избежать шатдауна - то есть приостановки работы правительства.

Республиканец Трой Нельс предложил избрать новым спикером Дональда Трампа.

Вчера, в день отставки Маккарти, официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Администрация США располагает средствами на продолжение поддержки Украины в течение двух месяцев.