Президент США Джо Байден поговорил по телефону о поддержке Украины с группой высокопоставленных союзников, поскольку будущее американского финансирования Украины остается неопределенным.

Об этом сообщают несколько СМИ со ссылкой на заявление Белого дома, которое пока не обнародовано на официальных ресурсах американской Администрации.

"Сегодня утром президент Байден провел совещание с союзниками и партнерами, чтобы скоординировать нашу постоянную поддержку Украины", — говорится в заявлении Белого дома.

Призыв прозвучал через несколько дней после того, как Конгресс принял временный законопроект о государственных расходах, не включающий помощь Украине, которая остается острой проблемой для жестких консерваторов.

Байден обсудил проблему помощи Украине со следующими политиками:

премьер-министр Канады Джастин Трюдо,

председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

президент Европейского совета Шарль Мишель,

канцлер Германии Олаф Шольц,

премьер-министр Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Японии Фумио Кисида,

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

президент Польши Анджей Дуда,

президент Румынии Клаус Йоханнис,

премьер-министр Великобритании Риши Сунак,

министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

"Он заверил нас, что поддержка Украины, особенно военная, продолжается. Он сказал, что будет добиваться этой поддержки в Конгрессе", – коротко рассказал о содержании беседы президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции.

Сегодня сообщалось, что Пентагон направил в Конгресс США письмо о том, что оставшихся средств для военной помощи Украине хватит примерно на шесть месяцев при условии, что расходы останутся такими же, как сейчас.

Несмотря на это представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине.