Пентагон направил в Конгресс США письмо о том, что оставшихся средств для военной помощи Украине хватит примерно на шесть месяцев при условии, что расходы останутся такими же, как сейчас.

Об этом пишет Associated Press.

Письмо от имени заместителя главы Пентагона по финансам Майкла Маккорда было направлено лидерам Конгресса. В нем конгрессменов призывают возобновить финансирование Украины.

По данным Пентагона, из 25,9 млрд долларов, выделенных Конгрессом на пополнение военных запасов, поступающих в Украину, осталось 1,6 млрд. Также у США дополнительно есть около 5,4 млрд долларов для предоставления оружия и военной техники из своих запасов.

В письме Пентагона говорится, что без дополнительного финансирования придется задержать или сократить поставки систем ПВО, боеприпасов, беспилотников и техники в Украину, которые критически важны сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению.

Ранее мы писали о том, что журналисты WSJ узнали, сколько денег осталось у Пентагона для помощи Украине.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.