В Конгрессе США становится все сложнее согласовывать выделение помощи Украине.

Об этом говорится в статье The Times по итогам принятия в США временного закона о бюджете.

Почти половина республиканцев в Палате представителей проголосовали за исключение 300 млн долларов из бюджета на оборону, предназначенных для обучения украинских солдат и закупки оружия. Хотя позже эта помощь была одобрена отдельно.

В издании считают, что это свидетельствует об ослаблении поддержки Украины в США.

Сторонники Украины в Конгрессе тоже признают, что согласование помощи становится все сложнее, а сопротивление республиканцев набирает силу, пишет АР.

Напомним, накануне спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что для него важнее укрепление границ Америки от мигрантов, чем помощь Украине.

Между тем президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме пообещал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона не прекратится.

Также мы рассказывали, что пишут западные СМИ о принятии временного бюджета США без помощи Украине.