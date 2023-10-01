Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь со стороны США.

Об этом министр сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, Остин заверил его, что поддержка США для Украины будет продолжена.

"Наши воины и дальше будут иметь сильную поддержку на поле боя", - сказано в посте.

Напомним, вчера нижняя палата Конгресса приняла законопроект Республиканской партии о предотвращении остановки работы правительства. Из законопроекта убрали помощь Украине, что обеспечило голоса республиканцев.

А сегодня президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США на 45 дней, из которого исключили помощь Украине.

После подписания Байден официально заявил, что во временном бюджете для правительства США, который позволит избежать шатдауна, нет финансирования для поддержки Украины.

"Хотя подавляющее большинство Конгресса твердо поддерживает Украину, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки", - заявил Байден.

При этом, по его словам, США "ни при каких обстоятельствах не могут позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана".