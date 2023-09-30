Нижняя палата Конгресса приняла законопроект Республиканской партии о предотвращении остановки работы правительства.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Из законопроекта убрали помощь Украине, что обеспечило голоса республиканцев.

Теперь документ должен утвердить Сенат США. В случае положительного решения, правительство получит краткосрочное финансирование на 45 дней.

Но утвердит ли Сенат (где большинство у демократов, которые настаивают на включении в бюджет помощи для Украины) пока вопрос открытый.

Как мы сообщали, сегодня Белый дом США запустил обратный отсчёт до возможной остановки работы правительства. Сообщение с оставшимся временем до шатдауна было опубликовано на странице Белого дома в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее спикер Палаты представителей предложил принять временный бюджет без помощи Украине.

"Я думаю, если бы у нас был чистый проект без Украины, мы, вероятно, смогли бы довести до конца. Я думаю, если Сенат добавит Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю... я думаю, это может вызвать реальные проблемы", - заявил Маккарти.