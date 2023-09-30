Вашингтон ведёт отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США.

Сообщение с оставшимся временем до наступления шатдауна опубликовано на странице Белого дома в соцсети X (ранее Twitter).



"У них (республиканцев) есть 13 часов, чтобы выполнить свою работу и профинансировать правительство", - говорится в сообщении.

Шатдаун может наступить 1 октября, если до тех пор Конгресс не согласует новый государственный бюджет. Обе палаты уже подготовили свои варианты краткосрочного бюджета, призванные предотвратить шатдаун и выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета США на 2024 финансовый год.

Вместе с этим вероятность согласования одного из вариантов в срок невелика. Этому препятствуют разногласия между администрацией США и законодателями по структуре и объёмам финансирования.

Каждый час Белый дом публикует новый пост, где счетчик обновляется.

Напомним, США находятся на грани шатдауна, после провала голосования в Конгрессе федеральным органам грозит паралич.

Мы также сообщали, что президент США Джо Байден останется в Вашингтоне на выходные, чтобы не допустить шатдауна.