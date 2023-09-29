Президент США Джо Байден останется в Вашингтоне на выходные, чтобы не допустить шатдауна, а если правительство все же останется без финансирования, то "кто-то в Белом доме продолжит работу".

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

У конгресса США остается меньше двух дней, чтобы согласовать хотя бы временный бюджет во избежание приостановки работы правительства. Пока этого не произошло.

Палата представителей, где большинство у республиканцев, предварительно согласовала проект, который в корне не устраивает демократов и Белый дом.

А проект, циркулирующий в Сенате, где большинство у демократов, содержит 6,2 миллиарда долларов для Украины, но ни центра на решение проблем на южной мексиканской границе, что в корне не устраивает республиканскую нижнюю палату.

При этом директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что США будут располагать средствами на отправку помощи Украине в случае возможной приостановки работы федерального правительства.

Однако, добавила она, Вашингтон обеспокоен и собственными запасами, а также боеготовностью своих сил.

Ранее мы писали о том, что в Конгрессе США договорились временно продлить финансирование, чтобы избежать шатдауна.

Также мы писали о том, что Сенат США одобрит выделение дополнительного финансирования Украине до конца сентября.