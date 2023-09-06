Сенат США до конца сентября намерен одобрить выделение запрошенных президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований на нужды Украины.

Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

По утверждению республиканца, одной из главных задач военной и финансовой помощи Украине является ослабление России как одного из крупнейших стратегических противников США. Поэтому администрация Байдена должна иметь такую возможность. Сообщается, что до конца текущего месяца Сенат одобрит выделение дополнительных ассигнований Украине еще на 20 миллиардов долларов.

"Помочь Украине вернуть свою территорию означает без единого выстрела ослабить одного из крупнейших стратегических противников Америки... И наши коллеги получат возможность сделать это, когда мы одобрим выделение дополнительных ассигнований до конца текущего месяца", – сказал Макконнелл.

Напомним, 10 августа Байден направил Конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.

Еще в конце августа в Белом доме были уверены, что обеспечат финансирование Украины несмотря на сопротивление республиканцев.

Также сообщалось, что Министерство обороны США имеет гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.