Ждут одобрения Конгресса. У Пентагона хватит денег на военную помощь Украине до 30 сентября
Министерство обороны США имеет гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.
Об этом на брифинге для журналистов во вторник объявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года", – подчеркнула Сингх.
"И, как вы знаете, был осуществлен запрос на дополнительное финансирование, и мы надеемся, что Конгресс его одобрит", – добавила она.
Пресс-секретарь Пентагона также напомнила, что ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 млрд долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов.
"Эти средства в конце фискального года не исчерпаются", – уточнила Сингх.
Напомним, в начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года миллиарды долларов на поддержку Украины.
"Президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды, 4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ и 12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях", - говорится в публикации Reuters.