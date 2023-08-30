Министерство обороны США имеет гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября.

Об этом на брифинге для журналистов во вторник объявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года", – подчеркнула Сингх.

"И, как вы знаете, был осуществлен запрос на дополнительное финансирование, и мы надеемся, что Конгресс его одобрит", – добавила она.

Пресс-секретарь Пентагона также напомнила, что ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 млрд долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов.

"Эти средства в конце фискального года не исчерпаются", – уточнила Сингх.

Напомним, в начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года миллиарды долларов на поддержку Украины.

"Президент Джо Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды, 4 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границ и 12 миллиардов долларов на помощь при стихийных бедствиях", - говорится в публикации Reuters.